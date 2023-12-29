Модные показы, обучение, спорт: как участники "Московского долголетия" провели 2023 год

Фестиваль скандинавской ходьбы, концерт сводного хора в "Зарядье", модный показ на "Мосурбанфоруме", открытие новых клубных пространств – это лишь часть того, что произошло с участниками "Московского долголетия" в 2023 году. За это время проект вырос, в него активно включилось научное сообщество, но главное достижение – его участники, которые продолжают на своем примере показывать всем москвичам, что такое жить ярко и активно. Об итогах года – в нашем материале.

Участники проекта "Московское долголетие" могут посещать бесплатные занятия по 40 образовательным, спортивным и творческим направлениям под руководством профессиональных преподавателей на базе более 1,3 тысячи городских организаций. Есть практически все – от катания на коньках и каратэ до создания веб-сайтов и нейрографики. Также для москвичей старшего возраста доступна сеть центров московского долголетия, где можно присоединиться к клубам по интересам или создать свой.

Юбилейный год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году "Московское долголетие" отпраздновало свой первый юбилей – пять лет со старта проекта. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в кинотеатре "Художественный", где с участниками встретился Сергей Собянин.

К юбилею в сети кинотеатров "Москино" состоялась премьера мюзикла "Миссия "Долголетие", на Гоголевском и Цветном бульварах прошла фотовыставка, а 129 команд из всех районов города сразились в турнире "Пятиборье "Московского долголетия".

"Проект сложно переоценить, потому что это колоссальный вклад не только в людей "серебряного" возраста, но и в молодое поколение. Тем, кому сейчас 30 и 40 лет, важно знать, что их родители счастливы. И то, что человек старшего возраста сегодня может не чувствовать себя на периферии жизни, а пользоваться всеми благами города – очень оздоравливает все поколения в семейной системе", – поделилась психолог, кандидат социологических наук, радиоведущая Анетта Орлова.

Фестиваль скандинавской ходьбы и зарядки долголетия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Лето 2023 года для участников "Московского долголетия" прошло активно и незабываемо. Фестиваль скандинавской ходьбы, который состоялся в столице уже четвертый раз, открыл самый теплый сезон проекта. Около пяти тысяч москвичей в возрасте от 55 до 90 лет и старше прошли дистанцию в 2,5 километра. Массовый заход по скандинавской ходьбе состоялся одновременно в 11 городских парках во всех округах столицы.

В течение всего лета для москвичей старшего возраста проходили спортивные разминки – зарядки долголетия. Местом для них стали 15 локаций в самом сердце столицы. Участников поддержали известные спортсмены: фигуристы, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Алексей Ягудин, призеры Олимпийских игр – Ирина Слуцкая и Александр Энберт, а также футболист Иван Новосельцев.

Финальную зарядку летнего сезона провели сразу три звездных тренера: экс-капитан сборной России по регби, телеведущий Василий Артемьев, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы Мария Киселева, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы Анастасия Татарева.

Мастерская дизайнеров

В 2023 году в "Московском долголетии" прошел третий сезон творческого проекта "Мастерская дизайнеров": 50 участников работали над созданием уникальных коллекций одежды под руководством опытных наставников.

Премьерный показ прошел на "Московском урбанистическом форуме" в Гостином Дворе. Пять разноплановых коллекций объединила общая тема – город Москва. Показ посетили больше тысячи москвичей, увидеть модное шоу могли все желающие.

День города

Фото: пресс-служба проекта "Московское долголетие"

Сводный хор "Московского долголетия" – один из самых крупных коллективов проекта, выступления которого всегда не оставляют горожан равнодушными. В честь 876-летнего дня рождения столицы около пятисот хористов исполнили классические и любимые всеми композиции, а также выступили с песней "МЫ" певца Shaman в парке "Зарядье".

Учиться всю жизнь

В новом учебном году в Серебряном университете "Московского долголетия" открыли девять программ профессиональной переподготовки. Горожане старшего поколения могут получить специальности педагога, экскурсовода, графического дизайнера, создателя веб-сайтов, специалиста по здоровому питанию и другие.





Дмитрий Михеев участник проекта В проект "Московское долголетие" пришел после того, как в жизни появилось много свободного времени, а проводить его дома на диване – это плохая идея. Сначала активно посещал экскурсии, а потом узнал, что здесь можно получить дополнительное образование. Мой выбор пал на направление "Экскурсоведение".

"Серебряный университет дал мне возможность вновь заняться тем, что мне интересно. Университет помогает нам не только получить диплом и знания, но и дает возможность повысить самооценку. Я убедился в том, что жизнь не заканчивается в зрелом возрасте и многое только впереди", – сказал Михеев.

Любимый город

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В 2023 году одним из самых популярных направлений проекта стал "Пеший лекторий" – это познавательные экскурсии по столице. Они опередили по популярности скандинавскую ходьбу, которая была неизменным лидером среди мероприятий на свежем воздухе в течение нескольких лет. Экскурсии посещают более 29 тысяч участников "Московского долголетия".

Продолжила развиваться экскурсионная программа "Добрый автобус". Во время поездки гиды проводят для пассажиров обзорные экскурсии по городу, а также делают остановку в одном из интересных мест Москвы или Подмосковья. В 2023-м в проекте появилось около 20 новых локаций: музеи, памятники архитектуры и даже предприятия. Сейчас доступно более 55 маршрутов.

Новые уютные пространства для интеллигентного досуга

За пять лет "Московское долголетие" выросло в большую экосистему, куда включены больше 1,3 тысячи различных партнерских организаций. Это вузы, парки, культурные, спортивные учреждения и другие, а также обширная сеть центров московского долголетия.

На базе последних открыто больше пяти тысяч клубов по интересам. Половина из них посвящены здоровому образу жизни, на втором месте – интеллектуальные направления. Посещать центры могут все желающие старше 55 лет вне зависимости от района проживания.

Москвичи – наставники

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В центрах долголетия у горожан, помимо увлечений, есть возможность самостоятельно развить любую свою инициативу – от создания музыкального коллектива до волонтерства. Весной 2023 года при участии неравнодушных москвичей в столице появился добрый проект "Серебряное наставничество". Благодаря ему дети, у которых нет своих бабушек и дедушек, обретают друзей и значимых взрослых в лице горожан старшего возраста из центров московского долголетия.





За время работы к проекту присоединились больше 200 наставников и 500 детей, которые меньше чем за год провели свыше 200 совместных встреч. Стать наставником может абсолютно любой москвич старше 55 лет.

Участники проекта разделили друг с другом свои увлечения: вместе занимались спортом и творчеством, кулинарией, играли в интеллектуальные развлечения и даже вместе делали добрые дела – попробовали себя в зооволонтерстве. Ребята и наставники осваивали гимнастику цигун, бильярд, настольный теннис, вязание крючком, рисование в технике эбру, выжигание по дереву, ставили совместные театральные постановки и устраивали поэтические вечера.

Школа здоровья

Еще один новый проект 2023 года – "Школа здоровья". Теперь за интересующей информацией людям старшего возраста можно не идти в поликлинику: специалисты департамента здравоохранения приходят в центры московского долголетия сами.

В центрах, где собраны любимые увлечения москвичей, они встречаются с врачами и общаются на важные для себя темы. Профилактика болезней сердца, сосудов, правильное питание, лишний вес, давление – обо всем этом простым и понятным языком рассказывают врачи на встречах в центрах долголетия.





Андрей Продеус телеведущий, врач-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор В центрах московского долголетия периодически провожу встречи с жителями старшего возраста. Наши занятия всегда очень насыщенные и познавательные, аудитория активно включается в обсуждение, задает вопросы. Иногда видно, что многие недомогания могут быть связаны в том числе с психосоматикой, излишними переживаниями. Доступные встречи с профессиональными специалистами, где можно обсудить все волнующие темы, – это отличная инициатива.

К "Школе здоровья" уже присоединились 47 столичных поликлиник и все центры московского долголетия. В проекте приняли участие более 14 тысяч москвичей старшего возраста.

Запись в один клик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2023 году "Московское долголетие" стало еще ближе: на портале mos.ru заработал сервис дистанционной записи. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту. Еще одним новшеством стало то, что подать заявку на участие за своих старших родственников теперь могут их дети, внуки и друзья.

Также с нового года записаться на занятия с профессиональными педагогами на партнерских площадках, а также на экскурсии "Доброго автобуса" можно прямо в центрах московского долголетия. Чтобы прийти туда, предварительная запись не требуется. Всю информацию можно уточнить по телефону единой справочной службы столичного департамента труда и социальной защиты населения 8 (495) 870-44-44.