Модные показы, обучение, спорт: как участники "Московского долголетия" провели 2023 год

Фестиваль скандинавской ходьбы, концерт сводного хора в "Зарядье", модный показ на "Мосурбанфоруме", открытие новых клубных пространств – это лишь часть того, что произошло с участниками "Московского долголетия" в 2023 году. За это время проект вырос, в него активно включилось научное сообщество, но главное достижение – его участники, которые продолжают на своем примере показывать всем москвичам, что такое жить ярко и активно. Об итогах года – в нашем материале.
Участники проекта "Московское долголетие" могут посещать бесплатные занятия по 40 образовательным, спортивным и творческим направлениям под руководством профессиональных преподавателей на базе более 1,3 тысячи городских организаций. Есть практически все – от катания на коньках и каратэ до создания веб-сайтов и нейрографики. Также для москвичей старшего возраста доступна сеть центров московского долголетия, где можно присоединиться к клубам по интересам или создать свой.
Юбилейный год
В 2023 году "Московское долголетие" отпраздновало свой первый юбилей – пять лет со старта проекта. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, прошло в кинотеатре "Художественный", где с участниками встретился Сергей Собянин.
К юбилею в сети кинотеатров "Москино" состоялась премьера мюзикла "Миссия "Долголетие", на Гоголевском и Цветном бульварах прошла фотовыставка, а 129 команд из всех районов города сразились в турнире "Пятиборье "Московского долголетия".
"Проект сложно переоценить, потому что это колоссальный вклад не только в людей "серебряного" возраста, но и в молодое поколение. Тем, кому сейчас 30 и 40 лет, важно знать, что их родители счастливы. И то, что человек старшего возраста сегодня может не чувствовать себя на периферии жизни, а пользоваться всеми благами города – очень оздоравливает все поколения в семейной системе", – поделилась психолог, кандидат социологических наук, радиоведущая Анетта Орлова.
Фестиваль скандинавской ходьбы и зарядки долголетия
Лето 2023 года для участников "Московского долголетия" прошло активно и незабываемо. Фестиваль скандинавской ходьбы, который состоялся в столице уже четвертый раз, открыл самый теплый сезон проекта. Около пяти тысяч москвичей в возрасте от 55 до 90 лет и старше прошли дистанцию в 2,5 километра. Массовый заход по скандинавской ходьбе состоялся одновременно в 11 городских парках во всех округах столицы.
В течение всего лета для москвичей старшего возраста проходили спортивные разминки – зарядки долголетия. Местом для них стали 15 локаций в самом сердце столицы. Участников поддержали известные спортсмены: фигуристы, олимпийские чемпионы Аделина Сотникова и Алексей Ягудин, призеры Олимпийских игр – Ирина Слуцкая и Александр Энберт, а также футболист Иван Новосельцев.
Финальную зарядку летнего сезона провели сразу три звездных тренера: экс-капитан сборной России по регби, телеведущий Василий Артемьев, трехкратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы Мария Киселева, олимпийская чемпионка, серебряный призер Олимпиады в Токио, многократная чемпионка мира и Европы Анастасия Татарева.
Мастерская дизайнеров
В 2023 году в "Московском долголетии" прошел третий сезон творческого проекта "Мастерская дизайнеров": 50 участников работали над созданием уникальных коллекций одежды под руководством опытных наставников.
Премьерный показ прошел на "Московском урбанистическом форуме" в Гостином Дворе. Пять разноплановых коллекций объединила общая тема – город Москва. Показ посетили больше тысячи москвичей, увидеть модное шоу могли все желающие.
День города
Сводный хор "Московского долголетия" – один из самых крупных коллективов проекта, выступления которого всегда не оставляют горожан равнодушными. В честь 876-летнего дня рождения столицы около пятисот хористов исполнили классические и любимые всеми композиции, а также выступили с песней "МЫ" певца Shaman в парке "Зарядье".
Учиться всю жизнь
В новом учебном году в Серебряном университете "Московского долголетия" открыли девять программ профессиональной переподготовки. Горожане старшего поколения могут получить специальности педагога, экскурсовода, графического дизайнера, создателя веб-сайтов, специалиста по здоровому питанию и другие.
"Серебряный университет дал мне возможность вновь заняться тем, что мне интересно. Университет помогает нам не только получить диплом и знания, но и дает возможность повысить самооценку. Я убедился в том, что жизнь не заканчивается в зрелом возрасте и многое только впереди", – сказал Михеев.
Любимый город
В 2023 году одним из самых популярных направлений проекта стал "Пеший лекторий" – это познавательные экскурсии по столице. Они опередили по популярности скандинавскую ходьбу, которая была неизменным лидером среди мероприятий на свежем воздухе в течение нескольких лет. Экскурсии посещают более 29 тысяч участников "Московского долголетия".
Продолжила развиваться экскурсионная программа "Добрый автобус". Во время поездки гиды проводят для пассажиров обзорные экскурсии по городу, а также делают остановку в одном из интересных мест Москвы или Подмосковья. В 2023-м в проекте появилось около 20 новых локаций: музеи, памятники архитектуры и даже предприятия. Сейчас доступно более 55 маршрутов.
Новые уютные пространства для интеллигентного досуга
За пять лет "Московское долголетие" выросло в большую экосистему, куда включены больше 1,3 тысячи различных партнерских организаций. Это вузы, парки, культурные, спортивные учреждения и другие, а также обширная сеть центров московского долголетия.
На базе последних открыто больше пяти тысяч клубов по интересам. Половина из них посвящены здоровому образу жизни, на втором месте – интеллектуальные направления. Посещать центры могут все желающие старше 55 лет вне зависимости от района проживания.
Москвичи – наставники
В центрах долголетия у горожан, помимо увлечений, есть возможность самостоятельно развить любую свою инициативу – от создания музыкального коллектива до волонтерства. Весной 2023 года при участии неравнодушных москвичей в столице появился добрый проект "Серебряное наставничество". Благодаря ему дети, у которых нет своих бабушек и дедушек, обретают друзей и значимых взрослых в лице горожан старшего возраста из центров московского долголетия.
Участники проекта разделили друг с другом свои увлечения: вместе занимались спортом и творчеством, кулинарией, играли в интеллектуальные развлечения и даже вместе делали добрые дела – попробовали себя в зооволонтерстве. Ребята и наставники осваивали гимнастику цигун, бильярд, настольный теннис, вязание крючком, рисование в технике эбру, выжигание по дереву, ставили совместные театральные постановки и устраивали поэтические вечера.
Школа здоровья
Еще один новый проект 2023 года – "Школа здоровья". Теперь за интересующей информацией людям старшего возраста можно не идти в поликлинику: специалисты департамента здравоохранения приходят в центры московского долголетия сами.
В центрах, где собраны любимые увлечения москвичей, они встречаются с врачами и общаются на важные для себя темы. Профилактика болезней сердца, сосудов, правильное питание, лишний вес, давление – обо всем этом простым и понятным языком рассказывают врачи на встречах в центрах долголетия.
К "Школе здоровья" уже присоединились 47 столичных поликлиник и все центры московского долголетия. В проекте приняли участие более 14 тысяч москвичей старшего возраста.
Запись в один клик
В 2023 году "Московское долголетие" стало еще ближе: на портале mos.ru заработал сервис дистанционной записи. Услуга доступна как для действующих участников, так и для москвичей, которые только решили присоединиться к проекту. Еще одним новшеством стало то, что подать заявку на участие за своих старших родственников теперь могут их дети, внуки и друзья.
Также с нового года записаться на занятия с профессиональными педагогами на партнерских площадках, а также на экскурсии "Доброго автобуса" можно прямо в центрах московского долголетия. Чтобы прийти туда, предварительная запись не требуется. Всю информацию можно уточнить по телефону единой справочной службы столичного департамента труда и социальной защиты населения 8 (495) 870-44-44.
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