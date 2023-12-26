Выплаты на юбилей и помощь по дому: как в Москве поддерживают долгожителей

В столице проживают более тысячи человек, чей возраст превысил 100 лет, рассказали городские власти. Москва заботится о каждом из них, для чего были разработаны специальные меры поддержки. Расскажем, какие льготы, выплаты и бесплатные услуги предлагает город долгожителям.



Рост продолжительности жизни

В Москве живет свыше тысячи горожан, которым больше 100 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Анастасия Ракова заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Сегодня средняя продолжительность жизни у нас 78,2 (года. – Прим. ред.). Надеюсь, что мы в ближайшие годы достигнем планки в 80 лет. В Москве много людей, которые старше 100 лет, их практически около 1 000. И многие из них живут очень активной жизнью и участвуют в нашем "Московском долголетии".

Ранее пользу занятий в проекте "Московское долголетие" подтверждали столичные врачи и психологи. По их словам, посещение курсов не только позволяет научиться чему-то новому и вести активный образ жизни, но и способствует профилактике неврологических заболеваний.



Стать участником проекта "Московское долголетие" могут женщины от 55 лет, мужчины старше 60 и те, кто получает досрочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет независимо от возраста. Также необходима постоянная регистрация в столице. Заявки принимаются онлайн через страницу проекта mos.ru/age Записать своих бабушек и дедушек могут в том числе их родные. После этого участнику придет специальное приглашение.



Услуги и выплаты

Помимо организации досуга, столичные долгожители получают от города материальную помощь и бесплатные услуги соцработников. Например, к 100-летнему юбилею москвичам дают выплату в 31,5 тысячи рублей. На каждый последующий день рождения – еще 18,9 тысячи. Кроме того, супругам, которые состоят в браке 50 и более лет, город выплачивает от 25,2 до 37,8 тысячи.

Также в Москве развита система надомного обслуживания. Пожилые могут получать помощь соцработника в тех делах, которые не в состоянии выполнить сами. Например, уборка, готовка, сопровождение на прогулке. Подать заявление на такую услугу можно в центрах "Мои документы" и дистанционно на портале mos.ru. Помочь в этом могут в том числе близкие, друзья и соседи.

С 2022 года в столице действует проект "Школа родственного ухода". Специалисты помогают москвичам заботиться о маломобильных пожилых родственниках или имеющих инвалидность: обучают уходу, рассказывают о правильном обустройстве квартиры, использовании технических средств реабилитации. Кроме того, эксперты делают все, чтобы сохранить близким эмоциональные ресурсы в непростой период.

Обучение в школе бесплатное и проходит как офлайн, так и онлайн. Специалисты отдела соцзащиты курируют семью и после окончания курса.

Если у пожилых, которые нуждаются в круглосуточном присмотре, нет близких родственников или они не справляются, на помощь придут геронтологические центры. Специалисты по уходу, медперсонал, психологи готовы поддержать подопечных и организовать для них мероприятия, исходя из индивидуальных особенностей каждого проживающего.

Множество мер поддержки адресовано участникам Великой Отечественной войны. По данным на октябрь 2023 года, в Москве их проживают более 19 000. Ветераны получают помощь соцработников, службы сиделок, пользуются программой "Санаторий на дому" и системой "Тревожная кнопка" – круглосуточной службы неотложной медицинской помощи. Кроме того, в городе действует программа по ремонту квартир участников ВОВ.