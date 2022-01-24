Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве создали проект "Школа родственного ухода", благодаря которому граждан научат ухаживать за неспособными к самообслуживанию родственниками. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что проект запустили в рамках расширения системы поддержки горожан.
"Люди нередко сталкиваются с необходимостью ухода за близким человеком, потерявшим способность к самообслуживанию. Но не все бывают морально готовы к подобным переменам. В таких случаях важно своевременно получить необходимую информацию и знания, чтобы перестроить свою жизнь и жизнь близких", – отметила Ракова.
По ее словам, граждане смогут обучиться помощи родственникам по восьми направлениям. Школа позволяет обучаться онлайн, так как забота о малоподвижном человеке требует много времени, поэтому не все могут позволить себе посещать очные занятия. Дистанционные курсы создали специалисты Института дополнительного профессионального образования работников социальной сферы.
"На занятиях расскажут не только о правильном уходе за близким человеком, но и о том, как при этом правильно выстраивать коммуникации внутри семьи, как комфортно и безопасно обустроить пространство в квартире и как самому оставаться в ресурсном состоянии и избежать эмоционального выгорания", – говорится в сообщении.
Для прохождения обучения в "Школе родственного ухода" необходимо пройти опрос в разделе проекта на сайте департамента труда и социальной защиты населения. После прохождения анкетирования с помощью специального калькулятора сформируется список рекомендуемых услуг.
После прохождения курсов с участником проекта свяжется тренер по долговременному уходу, который ответит на возникшие в процессе обучения вопросы. Такие специалисты работают в центрах социального обслуживания в каждом районе города.
Ранее сообщалось, что на портале госуслуг появился новый социальный сервис, позволяющий оформить выплату по уходу за нетрудоспособным. Для оформления компенсации неработающему человеку, который ухаживает за нетрудоспособным, нужно жить в России и иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.
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