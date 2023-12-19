Психолог рассказала, почему важно пробовать новое после выхода на пенсию

19 декабря в районе Измайлово открылся новый центр московского долголетия. Всего до конца 2023 года их в столице будет уже 120, сообщил Сергей Собянин. Как развивается проект для старшего поколения и как он влияет на эмоциональное состояние участников – в нашем материале.
Целая экосистема
Новый центр московского долголетия 19 декабря был открыт в районе Измайлово: его обустроили в пространстве бывшего ЗАГСа. В здании есть просторный актовый зал для мероприятий, спортивные и тренажерные помещения, гостиная с бильярдом.
В своем телеграм-канале мэр также подчеркнул, что 2023 год стал по-своему судьбоносным для "Московского долголетия" – проект отметил первый юбилей, и стало понятно, что он вырос в полноценную экосистему.
"Москвичи старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни, искать новых друзей и реализовать себя. Центры будут работать и в новогодние праздники", – сказал Собянин.
"Московское долголетие" – образовательный и оздоровительный проект, благодаря которому пожилые горожане могут бесплатно посещать занятия на свой вкус. На данный момент открыто более 13 тысяч групп по разным направлениям: спорт, творчество, мода, информационные технологии, психология.
Участники получают новые знания и навыки благодаря профессиональным педагогам, а также создают клубы по интересам: музыкальные, литературные, театральные, оздоровительные. Они действуют более чем в 100 центрах московского долголетия.
Заявку можно подать онлайн на сайте mos.ru/age. Записать своих бабушек и дедушек могут в том числе их близкие. После получения приглашения можно приходить на занятия.
Важный стимул
После выхода на пенсию жизнь человека неизбежно меняется. И в какую сторону будут эти перемены, во многом зависит от того, как человек будет распоряжаться освободившимся временем, рассказала психолог Московской службы психологической помощи Ирина Седова.
Если человек начинает "выпадать" из привычного образа жизни, концентрироваться на негативе и замыкаться на своих переживаниях, это может привести к упадку физического самочувствия, снижению самооценки, потере точек опоры и личностных ресурсов, а также ухудшению взаимоотношений с близкими и, как следствие, чувству одиночества и ненужности. Все это отнимает много сил и энергии и только усугубляет ситуацию, уверена эксперт.
"Но если принять перемены, не соглашаясь с ними безоговорочно, а просто взяв их на заметку и учитывая при построении планов на будущее, можно не только сохранить привычный образ деятельности, но и наполнить свою жизнь новыми впечатлениями и смыслами", – объяснила психолог в разговоре с Москвой 24.
Для того чтобы сохранить позитивный взгляд и всегда быть в тонусе, важно уделять внимание здоровью и самочувствию, прислушиваться к сигналам организма и не игнорировать их, подчеркнула психолог. Кроме того, всегда следует помнить, что впереди еще много планов и идей, которые ждут своего воплощения.
Седова подчеркнула, что для этого в Москве есть немало бесплатных досуговых, оздоровительных и образовательных программ. Польза от участия в самом известном проекте – "Московском долголетии" – уже неоднократно была подтверждена врачами-гериатрами, заключила психолог.
В свою очередь, доктор медицинских наук, главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева подчеркнула, что экосистема проекта впечатляет многообразием.
"С моей точки зрения как невролога, социальная активность и участие в различных мероприятиях играют ключевую роль в поддержании нервного и умственного здоровья пожилых людей. Это не просто способ провести время – это важный элемент профилактики неврологических заболеваний. Мой совет всем жителям старшего возраста: не упускать возможность присоединиться к проекту "Московское долголетие". Это не только обогатит жизнь новыми знаниями и навыками, но и поможет поддержать здоровье на долгие годы", – сказала она.
При этом нередко пробовать что-то новое для себя, встречаться с незнакомыми людьми может быть непросто с психологической точки зрения, отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.
"Исследования показали, что представители старшего поколения часто испытывают страх так называемого первого шага. Он во многом обусловлен тем, что в старшем возрасте все новое воспринимается настороженно", – объяснил он.
По его словам, важно помочь родственникам совершить этот шаг. Как вариант – самостоятельно записать их на занятия, ведь, оказавшись однажды в проекте, практически никто не возвращается к прежней жизни, добавил Филиппов.
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