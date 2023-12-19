Психолог рассказала, почему важно пробовать новое после выхода на пенсию

19 декабря в районе Измайлово открылся новый центр московского долголетия. Всего до конца 2023 года их в столице будет уже 120, сообщил Сергей Собянин. Как развивается проект для старшего поколения и как он влияет на эмоциональное состояние участников – в нашем материале.

Целая экосистема

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Новый центр московского долголетия 19 декабря был открыт в районе Измайлово: его обустроили в пространстве бывшего ЗАГСа. В здании есть просторный актовый зал для мероприятий, спортивные и тренажерные помещения, гостиная с бильярдом.



Сергей Собянин мэр Москвы Я должен сказать, что мы до конца года введем еще 17 центров, и будет 120 их в Москве, то есть почти в каждом районе. <...> Но самое главное не в количестве этих центров и даже не в самих зданиях, а в том, что вы наполняете их своим душевным теплом, любовью.

В своем телеграм-канале мэр также подчеркнул, что 2023 год стал по-своему судьбоносным для "Московского долголетия" – проект отметил первый юбилей, и стало понятно, что он вырос в полноценную экосистему.

"Москвичи старшего поколения получили отличную возможность вести здоровый образ жизни, искать новых друзей и реализовать себя. Центры будут работать и в новогодние праздники", – сказал Собянин.

"Московское долголетие" – образовательный и оздоровительный проект, благодаря которому пожилые горожане могут бесплатно посещать занятия на свой вкус. На данный момент открыто более 13 тысяч групп по разным направлениям: спорт, творчество, мода, информационные технологии, психология.

Участники получают новые знания и навыки благодаря профессиональным педагогам, а также создают клубы по интересам: музыкальные, литературные, театральные, оздоровительные. Они действуют более чем в 100 центрах московского долголетия.

Стать участником проекта могут женщины от 55 лет, мужчины старше 60 или те, кто получает досрочную страховую пенсию по старости или пенсию по выслуге лет независимо от возраста. Кроме того, нужна постоянная регистрация в столице. Заявку можно подать онлайн на сайте mos.ru/age. Записать своих бабушек и дедушек могут в том числе их близкие. После получения приглашения можно приходить на занятия.

Важный стимул

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

После выхода на пенсию жизнь человека неизбежно меняется. И в какую сторону будут эти перемены, во многом зависит от того, как человек будет распоряжаться освободившимся временем, рассказала психолог Московской службы психологической помощи Ирина Седова.



Ирина Седова психолог столичной службы психологической помощи У некоторых людей может снижаться физическая и социальная активность. Иногда появляются негативные мысли и чувства, связанные с различного рода переживаниями. Важно отметить, что это не является симптомами потери интереса к жизни – скорее связано с вполне естественными возрастными изменениями в организме.

Если человек начинает "выпадать" из привычного образа жизни, концентрироваться на негативе и замыкаться на своих переживаниях, это может привести к упадку физического самочувствия, снижению самооценки, потере точек опоры и личностных ресурсов, а также ухудшению взаимоотношений с близкими и, как следствие, чувству одиночества и ненужности. Все это отнимает много сил и энергии и только усугубляет ситуацию, уверена эксперт.

"Но если принять перемены, не соглашаясь с ними безоговорочно, а просто взяв их на заметку и учитывая при построении планов на будущее, можно не только сохранить привычный образ деятельности, но и наполнить свою жизнь новыми впечатлениями и смыслами", – объяснила психолог в разговоре с Москвой 24.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Для того чтобы сохранить позитивный взгляд и всегда быть в тонусе, важно уделять внимание здоровью и самочувствию, прислушиваться к сигналам организма и не игнорировать их, подчеркнула психолог. Кроме того, всегда следует помнить, что впереди еще много планов и идей, которые ждут своего воплощения.



Ирина Седова психолог столичной службы психологической помощи Никогда не поздно освоить игру на гитаре, выучить языки, научиться танцевать или написать свою книгу. Если подойти ко всем своим задумкам системно, отбросив сомнения и обесценивающие мысли ("мне уже поздно", "в моем возрасте это неприлично", "мне будет сложно этому научиться"), то можно приятно удивиться, с каким интересом и энтузиазмом можно выполнить эти задачи. А главное – успешно.

Седова подчеркнула, что для этого в Москве есть немало бесплатных досуговых, оздоровительных и образовательных программ. Польза от участия в самом известном проекте – "Московском долголетии" – уже неоднократно была подтверждена врачами-гериатрами, заключила психолог.

В свою очередь, доктор медицинских наук, главврач городской поликлиники № 2 Наталья Шиндряева подчеркнула, что экосистема проекта впечатляет многообразием.

"С моей точки зрения как невролога, социальная активность и участие в различных мероприятиях играют ключевую роль в поддержании нервного и умственного здоровья пожилых людей. Это не просто способ провести время – это важный элемент профилактики неврологических заболеваний. Мой совет всем жителям старшего возраста: не упускать возможность присоединиться к проекту "Московское долголетие". Это не только обогатит жизнь новыми знаниями и навыками, но и поможет поддержать здоровье на долгие годы", – сказала она.

При этом нередко пробовать что-то новое для себя, встречаться с незнакомыми людьми может быть непросто с психологической точки зрения, отметил замруководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

"Исследования показали, что представители старшего поколения часто испытывают страх так называемого первого шага. Он во многом обусловлен тем, что в старшем возрасте все новое воспринимается настороженно", – объяснил он.

По его словам, важно помочь родственникам совершить этот шаг. Как вариант – самостоятельно записать их на занятия, ведь, оказавшись однажды в проекте, практически никто не возвращается к прежней жизни, добавил Филиппов.