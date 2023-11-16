Депутат МГД: развитие центров московского долголетия решает важные социальные задачи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начали работать десять новых центров московского долголетия (ЦМД). Их развитие позволяет решать важные соцзадачи, заявила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в беседе с Агентством "Москва".

По ее словам, одна из ценностей общества и государства – забота о старшем поколении. Благодаря проекту "Московское долголетие" представление о заботе изменились. Она считает, что московским пенсионерам нужны не только пенсии и пособия, но и активности, увлечения, свои площадки.

Депутат МГД добавила, что проект подразумевает множество вариантов досуга, спорта, саморазвития и образования. Также там есть и еще один формат – простое человеческое общение, поиск друзей и товарищей, продолжила Гусева. С ее слов, именно высокая соцактивность определяет жизненный тонус.

Парламентарий отметила, что за это время изменился и сам проект. С ее слов, раньше там были кружки и секции, а сейчас он развивается именно в формате центров в районе. Одна из таких площадок недавно открылась в ТЦ Северного Бутова. Люди могут совмещать активности с простыми бытовыми заботами, сказала она.

Кроме того, депутат подчеркнула, что количество таких центров в столице уже достигло 106, а в 2024 году, как подтвердил Сергей Собянин, они откроются в каждом районе города.

Ранее сообщалось, что ЦМД начали проводить тренировки по боевым искусствам для пожилых москвичей. Люди могут выбрать бокс, карате, ушу и другие.

Все занятия направлены на поддержание не только физического, но и ментального здоровья.

"Жизнь в большом городе": "Московское долголетие"