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06 июня, 10:52

Происшествия

Число пострадавших при столкновении трамваев в Кемерове выросло до 108

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Количество пострадавших при столкновении двух трамваев в Кемерове увеличилось до 108. Об этом сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

При этом он уточнил, что уже 60 человек из 108 пострадавших были отправлены домой на амбулаторное лечение. На данный момент в больнице находится около 20 человек, состояние которых оценивается как стабильное. Как утверждает глава города, врачи дают хорошие прогнозы по восстановлению людей.

"28 человек, которые обратились самостоятельно в последние несколько часов, сейчас проходят обследование. Среди обратившихся за медицинской помощью было 7 подростков. Все они уже дома", – добавил Анисимов.

Кроме того, он подчеркнул, что многие из пострадавших получили переломы и ушибы, поэтому с ними сейчас работают травматологи и ортопеды. Также глава города указал, что врачи готовы оказать психологическую помощь тем, кому она потребуется.

Авария с участием двух трамваем произошла утром 6 июня. В результате ДТП один человек погиб. Все пострадавшие, как уточнил Анисимов, получают медпомощь.

В связи с инцидентом был организован оперативный штаб, отслеживающий ситуацию. По факту аварии СК РФ завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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