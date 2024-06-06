Орешкин заявил, что успешной экономики без успешной армии не бывает

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Успешной экономики без успешной армии не бывает. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Президент во главу угла ставит качество жизни людей. Цели обеспечения суверенитета на трех уровнях – государственном, культурно-ценностном и экономическом", – цитирует "Газета.ру" Орешкина.

По его словам, перед новым главой Минобороны стоит задача модернизации вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений и системы управления.

В свою очередь, министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что Россия научилась выходить из сложнейших ситуаций, в том числе благодаря денежно-кредитной политике и бюджетной политике. Он привел в пример коронавирус 2020 года и санкции, с которыми до сих пор "не остановятся западные страны". Преодоление этих трудностей во многом создало фундамент устойчивости, заключил министр.

Ранее Силуанов утверждал, что граждане РФ не будут уклонятся от уплаты налогов после введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Главная задача при совершенствовании налоговой системы – сделать ее более конкурентоспособной – уточнил Силуанов.

Минфин России 28 мая представил правительству поправки по совершенствованию налоговой системы. Изменения внесли в Закон о бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы.