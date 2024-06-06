06 июня, 10:46Политика
Глава МИД Венгрии Сийярто призвал к немедленным переговорам по Украине
Фото: ТАСС/POOL/MARTIN DIVISEK
Россия и Украина должны в срочном порядке начать мирные переговоры, так как их конфликт не разрешится на поле боя. К этому призвал глава МИД Венгрии Петер Сийярто на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024), сообщает сайт "Комсомольской правды".
По его словам, к переговорам стоит приступить именно сейчас, потому что конфликт будет обостряться с каждым днем все больше и больше.
"Наша позиция такова. Мирные переговоры должны быть начаты, и немедленно должно произойти прекращение огня", – подчеркнул он.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт не собирается участвовать в операциях против России.
Ранее Владимир Путин заявил, что на Украине найдется сторона, с которой можно будет подписать договор о мирном урегулировании конфликта, однако для этого необходимо желание Киева. По словам Путина, подписать договор можно не только с президентом, но и с прочими политическими лицами в стране.
До этого сообщалось, что Писториус выступил со словами о том, что только Россия и Украина смогут решить вопрос о возобновлении переговоров, направленных на урегулирование конфликта. Он объяснил это тем, что Германия не относится к числу участников данного процесса.
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