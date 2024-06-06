Депутат Хамзаев предложил запретить продавать алкоголь в День России

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить розничную продажу алкоголя по всей стране в День России, который отмечается 12 июня, передает RT.

Парламентарий отметил, что свои обращения уже направил председателю правительства и главам российских субъектов. Хамзаев напомнил, что у регионов есть такие права по закону и он хотел бы, чтобы ими воспользовались. Депутат считает важным, чтобы государственные даты и символы несли духовно-нравственный и воспитательный характер, в том числе для подрастающего поколения.

"День России – это важный, хороший и нужный государственный праздник, я хочу, чтобы он проходил спокойно, красиво, уютно и безопасно для всех, особенно для тех, кто гуляет с детьми", – Хамзаев.

Парламентарий объяснил, что алкоголь является "катализатором многих социальных бед и последствий в стране".

Ранее сообщалось, что посещение Музея Победы 12 июня будет бесплатным. Также в честь Дня России там пройдут специальные мероприятия. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг Армии" в главном здании и по экспозиции филиала "Г.О.Р.А.".