Общественник Ветров предложил вместо сочинений на тему "Как я провел лето" снимать видео

Фото: 123RF/zinkevych

В российских школах нужно позволить ученикам снимать видео вместо сочинений на тему "Как я провел лето". С таким предложением председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров обратился к министру просвещения Сергею Кравцову, передает RT.

"Прошу вас рассмотреть возможность допущения для школьников создания этого классического сочинения в виде небольшого видеоролика "Как я провел лето", который дети могли бы собирать на протяжении всего своего летнего отдыха", – говорится в обращении.

Как подчеркнул Ветров, лето является лучшим временем для детей, после которого детей, как обычно, в школах ждет стандартное задание – написать сочинение на тему прошедших каникул. Однако новые времена открывают новые средства творческого самовыражения, считает общественник. По его словам, съемка видеороликов может не только помочь ученикам развить способности, но и будет соответствовать современности.

Между тем современные нововведения коснулись ЕГЭ. Так, Рособрнадзор разрешил использовать примеры из аниме в сочинении на экзамене по русскому языку. Кроме того, помимо примеров из традиционных жанров литературы, фильмов, аниме и комиксов, выпускники смогут использовать содержание компьютерных игр, манги и других.