Рособрнадзор разрешил использовать примеры из аниме в сочинении на ЕГЭ по русскому языку

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Содержание фильмов, аниме и комиксов, а также факты из собственной жизни можно будет использовать в качестве примеров для сочинения на ЕГЭ по русскому языку. Об этом ТАСС сообщили в Рособрнадзоре.

Помимо примеров из традиционных жанров литературы, фильмов, аниме и комиксов, выпускники смогут использовать содержание компьютерных игр, манги и других. Однако, отметили в ведомстве, предлагаемые на экзамене тексты для написания сочинения-рассуждения дают возможность обратиться к классическим форматам произведений литературы.

"При этом экзаменуемые свободны в выборе источника примеров-аргументов. Выбор определяется уровнем духовного и социального развития, кругозором, сферой интересов конкретного экзаменуемого", – пояснили в ведомстве.

Между тем пересдачу ЕГЭ, которая пройдет впервые, планируют организовать в основной период. В 2024 году он пройдет с 23 мая по 1 июля. Пересдать можно будет только один предмет.



Досрочный этап сдачи ЕГЭ в России пройдет с 22 марта по 22 апреля