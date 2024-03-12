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Рособрнадзор планирует организовать пересдачу ЕГЭ в основной период, который начнется 23 мая. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать пересдачу ЕГЭ, в соответствии с посланием президента РФ, в основной период, который начинается 23 мая", – говорится в сообщении.

В дополнительный период проведения ЕГЭ организовывать пересдачи не планируется.

29 февраля Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию предложил предоставить ученикам возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в университеты.

Также президент потребовал разобраться с проблемой, когда программа школ и вопросы на экзаменах отличаются. Российский лидер подчеркнул, что механизм единого госэкзамена в России должен совершенствоваться.

Позже глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что пересдать ЕГЭ можно будет с июня 2024 года. Он также уточнил, что при пересдаче первый результат экзамена будет аннулирован. Возможность выбора лучшего варианта сдачи исключается.



Выпускники смогут пересдать ЕГЭ уже в этом году