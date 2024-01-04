Облачная погода и до 22 градусов мороза ожидаются в Москве 4 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В четверг, 4 января, в Москве ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем в столице будет в пределах от 20 до 22 градусов мороза, в Подмосковье – от 20 до 25 градусов мороза.

Скорость северо-восточного ветра составит 4–9 метров в секунду, атмосферное давление – 743 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве может опуститься до минус 23 градусов, по области – до минус 26 градусов.

В столичном регионе продлили действие оранжевого уровня погодной опасности из-за морозов до полуночи 6 января. Синоптики отметили, что в этот период в Москве и области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–12 градусов ниже климатической нормы.

Заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что в связи с аномальными морозами в столичной системе отопления началось поэтапное повышение температуры теплоносителя.

Оранжевый уровень погодной опасности в Москве продлили до 6 января