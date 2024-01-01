Москвичей предупредили о возвращении морозов на Рождество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей Москвы ожидают холодная погода и морозы на Рождество, 7 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

По ее словам, волна холодной погоды не будет продолжительной.

"Тем не менее, можно рассчитывать на то, что рождественские морозы в столичном регионе состоятся", – подчеркнула синоптик.

Вместе с тем метеоролог рассказала, что самые крепкие морозы в Москве ожидаются 3 и 4 января. Температура опустится до 25 градусов мороза. В последующие дни температура воздуха постепенно повысится из-за проходящего циклона, который вытеснит холодный воздух.

Ранее из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности.

До этого стало известно, что прошедший год в Москве вошел в шестерку наиболее теплых с 1879 года. Средняя годовая температура воздуха в 2023 году превысила норму на 0,9 градуса. Однако звание самого теплого по-прежнему осталось за 2020 годом.

Сильные морозы ожидаются в столице к 3 января