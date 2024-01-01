Крепкие 25-градусные морозы ожидаются в Москве 3 и 4 января

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые крепкие морозы в Москве ожидаются 3 и 4 января. Температура опустится до 25 градусов мороза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Как отметила синоптик, в ближайшие дни температура воздуха в столице может опуститься до 25 градусов ниже нуля – в среднем на 14–15 градусов ниже климатической нормы.

Метеоролог добавила, что в последующие дни температура воздуха постепенно повысится из-за проходящего циклона, который вытеснит холодный воздух.

Ранее Гидрометцентр России предупредил, что из-за сильных морозов в Москве и Московской области на пять дней объявили оранжевый уровень погодной опасности. Среднесуточная температура воздуха в первые пять дней января окажется на 7–12 градусов ниже нормы.

До этого заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что городские службы приступили к поэтапному повышению температуры в системе отопления из-за предстоящего резкого похолодания. Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в зависимости от температуры наружного воздуха.