Москвичи решат, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новое голосование открылось в проекте "Активный гражданин", его участники решат, какие мероприятия пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что горожане могут выбрать до пяти вариантов ответов из 10 предложенных. Среди них – семинары, кинопоказы, творческие встречи с известными людьми, лекции, выставки, презентации книг, тренировки и другое.

Южный речной вокзал открылся после реставрации и вновь начал принимать пассажиров в апреле текущего года, напомнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его данным, первый сезон летней пассажирской навигации прошел успешно, а за семь месяцев работы вокзал стал популярным местом отдыха.

В сообщении отметили, что на его территории состоялось свыше 260 различных мероприятий, число посетителей превысило 210 тысяч человек. Инфраструктуру вокзала продолжат развивать, комфорт для посетителей – повышать по поручению Сергея Собянина, уточнил Ликсутов.

Добавляется, что от Южного речного вокзала в честь Дня города отправился парад судов. На набережной состоялись игры для детей, викторины, конкурсы и флайборд-шоу. Кроме того, в День защиты детей юным пассажирам вокзала вручили более трех тысяч подарков, один из местных электробусов превратили в игровую комнату. Выставка, концерт и мастер-классы, приуроченные ко Дню московского транспорта, прошли в июле.

Также в здании вокзала регулярно проходят бесплатные мероприятия. Здесь можно воспользоваться Wi-Fi, зарядить гаджеты, выпить кофе, почитать книгу и посетить пространство Музея транспорта Москвы.

Ранее сообщалось, что пользователи проекта "Активный гражданин" смогут выбрать мероприятия, которые организуют на Северном речном вокзале в 2024 году. С начала 2023 года там состоялось более 260 мероприятий, которые посетили свыше 2,3 миллиона человек.

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