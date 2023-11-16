Горожане смогут проголосовать за мероприятия на Северном речном вокзале

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Пользователи проекта "Активный гражданин" смогут выбрать мероприятия, которые организуют на Северном речном вокзале в 2024 году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"После реставрации в 2020 году Северный речной вокзал стал одним из самых популярных мест отдыха у москвичей и гостей столицы. Здесь регулярно проходят бесплатные лекции, выставки и мастер-классы для всех желающих, теплоходы отправляются в 30 городов и туристических центров России", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

С начала 2023 года на территории Северного речного вокзала состоялось более 260 мероприятий, которые посетили свыше 2,3 миллиона человек. В частности, там организовали ежегодный экофестиваль "Горизонт", отметили День государственного флага России, провели Красочный забег и другие мероприятия.

В 2024 году москвичам предложили выбрать среди спортивных и танцевальных тренировок, мастер-классов, концертов, кинопоказов и других мероприятий. Голосование продлится на сайте проекта до 7 декабря.

Помимо этого, с начала 2023 года на Северном речном вокзале поженились более 120 пар. Площадка участвует в проекте "Новые адреса счастья", благодаря чему желающие заключить официальный брак могут использовать ее для проведения церемонии. Торжественные мероприятия проводят с 20:00 до 00:00.



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