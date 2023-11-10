Более 500 общественных пространств обновили в Москве благодаря "активным гражданам"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 500 общественных пространств обновили в Москве благодаря участникам проекта "Активный гражданин". Горожане участвовали в голосованиях, оценивая проекты создания и обновления улиц, парков, скверов, зон отдыха, площадок для занятий спортом, иных пространств. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего было собрано более 13,8 миллиона мнений. В частности, в 2020 году "активные граждане" проголосовали за благоустройство парка Северного речного вокзала, поддержав предложенный проект работ. Затем большинство оценило на "отлично" обновленную территорию.

Там восстановили скульптуры, фонтаны, арки причалов, лестничные спуски, историческую планировку, возвели кафе, установили сухой светодинамический фонтан, новые лавочки, площадки для детей и занятий спортом, уменьшенную копию канала имени Москвы.

Помимо этого, горожане выступили за проект реорганизации пустыря на Ходынском поле, где создали парк площадью 25,5 гектара. В 2021 году участники поддержали предложения по благоустройству участков парка "Яуза" вдоль Северодвинской улицы и от Широкой до Енисейской улицы. В частности, здесь обустроили экотропу со смотровыми площадками.

На сайте добавили, что территорию у главного входа на ВДНХ также привели в порядок по итогам голосования в проекте. Теперь там есть парковка, прогулочные зоны, места для отдыха.

Отмечается, что участники проекта проголосовали за благоустройство улиц в центре Москвы. Так, в порядок привели переулки Арбата и Хамовников. Кроме того, жители столицы поддержали идеи по экологической реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи, концепцию развития Москвы-реки, комплексное развитие Нагатинской поймы и другие проекты.

Также пользователи портала "Активный гражданин" оценили новые столичные площадки для выгула собак, которые были благоустроены с учетом рекомендаций специалистов и пожеланий жителей.

Ранее в проекте выбрали лучшие объекты, отреставрированные в рамках городской программы "1 рубль за квадратный метр в год". Первое место досталось дому купца Петра Сысоева в Печатникове переулке.

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