Более 120 пар поженились на Северном речном вокзале в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 120 пар заключили брак на Северном речном вокзале в Москве с мая по сентябрь 2023 года. Об этом сообщила исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"С мая по сентябрь на нем в рамках проекта по выездной регистрации брака "Новые адреса счастья" поженились более 120 пар, что на 20% больше, чем в прошлом году. Свадебный сезон был богат на красивые даты: торжественные церемонии проходили 07.07, 17.07, 08.08, 19.09 и в другие дни", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Ракова обратила внимание, что популярностью у пар пользовалось 23-е число каждого месяца. Последние регистрации в такой день состоялись 23 сентября. Всего на Северном речном вокзале в указанную дату поженились 10 пар, в Москве – более 900.

Церемонии бракосочетания организуют в здании Северного речного вокзала. Москвичи входят в зал с набережной Москвы-реки, где их ожидают гости и ведущая. Церемонии проходят с 20:00 до 00:00.

После заключения брака молодожены имеют возможность пройти на смотровую площадку и провести фотосессию. Исполняющий обязанности заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что на Северном речном вокзале есть зеленый парк с фонтанами и цветниками, а также благоустроенная набережная.

Всего в рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичам доступны более 30 площадок для выездных регистраций брака. В их числе есть "Москвариум", речной трамвайчик, колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ и другие.

До этого стало известно, что за два года в столичных офисах "Мои документы" брак заключили более 60 тысяч пар. В частности, во флагманских центрах ВАО, САО, ЮВАО, СЗАО и ЗАО есть кабинеты с фотозонами. Там пары, заключившие брак в неторжественной обстановке, могут сделать свадебные фото на память.



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