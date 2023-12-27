В Москве подвели итоги туристического сезона в 2023 году

В столице подвели итоги туристического сезона в 2023 году. Как выяснилось, туристы все чаще выбирают Москву для путешествий, а больше всего гостей приезжают на крупные мероприятия. Пик туристической активности пришелся на даты Урбанистического форума, который проводился в августе, и на открытие выставки "Россия" на ноябрьских выходных.

Отмечается, что в столице в 2023 году были три волны, когда заполняемость московских гостиниц приближалась к отметке в 100%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.