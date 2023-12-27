Участок Калужско-Рижской линии закроют с 3 по 8 января

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 13:30

Туризм

В Москве подвели итоги туристического сезона в 2023 году

В Москве подвели итоги туристического сезона в 2023 году

Москва признана самым популярным городом РФ для отдыха в 2023 году

Два новогодних городских маршрута разработали в Мостуризме

Представители туриндустрии рассказали, почему агропутешествия пользуются популярностью

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

Столичный регион стал самым популярным туристическим направлением россиян на Новый год

Эксперты рассказали о развитии детского туризма в Москве в последние годы

Сеть московских центральных диаметров охватит Калугу, Тверь и Тулу

Популярность агротуризма выросла почти на 20% в Москве

В столице подвели итоги туристического сезона в 2023 году. Как выяснилось, туристы все чаще выбирают Москву для путешествий, а больше всего гостей приезжают на крупные мероприятия. Пик туристической активности пришелся на даты Урбанистического форума, который проводился в августе, и на открытие выставки "Россия" на ноябрьских выходных.

Отмечается, что в столице в 2023 году были три волны, когда заполняемость московских гостиниц приближалась к отметке в 100%. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоИван ЕвдокимовЕлизавета ЯкушеваАнтон Дергачев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика