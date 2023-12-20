Туристические инфоцентры Москвы подготовили праздничную программу для посетителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посетители туристических инфоцентров (ТИЦ) Москвы смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям и поучаствовать в викторине. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Главной площадкой станет центр на Манежной площади. Там для гостей организуют викторины об истории, архитектуре и современной жизни Москвы.

Посетители главного инфоцентра также смогут записаться на бесплатные экскурсии, которые организуют по улицам Китай-города, Страстному, Тверскому бульварам, а также Манежной, Театральной и Пушкинской площадям. Третий маршрут будет создан для детей.

Остальные инфоцентры разместились на Тверской площади, в "Зарядье", на Северном и Южном речных вокзалах. Их посетители смогут бесплатно отправить открытку в любую точку РФ с помощью бесплатной почты.

В этом году мобильные инфоцентры Москвы уже побывали в Тюмени, Екатеринбурге и Казани. Их посетили более 30 тысяч человек, которым рассказали о туристических проектах столицы, бюджетных возможностях для поездки в Москву и других.

Инфоцентры в Москве можно посетить с 22 декабря по 8 января.

Ранее на Кузнецком мосту в Москве заработала выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". Авторы деревьев вдохновились сказкой Самуила Маршака "12 месяцев". Для подсветки елей дизайнеры использовали четыре километра гирлянд и 7,5 тысячи елочных игрушек.



Выставка дизайнерских елей открылась на Кузнецком мосту