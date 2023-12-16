"Актуальный репортаж": сервис RUSSPASS подготовил новогодние маршруты по столице

Новогодний раздел цифрового туристического сервиса RUSSPASS получил награду премии "Russian Traveler Awards – 2023" в номинации "Самый полезный информационный ресурс о новогоднем туризме". Идеи для праздничного досуга в столице можно найти там: сервис объединяет десятки экскурсионных маршрутов, сотни ресторанов, музеев, галерей, отелей и гостиниц.

Где были первые елочные базары? В какой точке города можно поймать новогоднее настроение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.