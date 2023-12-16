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16 декабря, 11:30

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"Актуальный репортаж": сервис RUSSPASS подготовил новогодние маршруты по столице

"Актуальный репортаж": сервис RUSSPASS подготовил новогодние маршруты по столице

В Москве подготовили новогоднюю программу развлечений для туристов

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Новогодний раздел цифрового туристического сервиса RUSSPASS получил награду премии "Russian Traveler Awards – 2023" в номинации "Самый полезный информационный ресурс о новогоднем туризме". Идеи для праздничного досуга в столице можно найти там: сервис объединяет десятки экскурсионных маршрутов, сотни ресторанов, музеев, галерей, отелей и гостиниц.

Где были первые елочные базары? В какой точке города можно поймать новогоднее настроение? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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