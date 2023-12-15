Новый прогулочный маршрут появился на ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Москвичей и гостей столицы пригласили пройти по новому "Снежному маршруту" на ВДНХ. В его подготовке участвовал Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, начать прогулку можно от любого входа.

"В маршрут добавлено 28 живописных зимних площадок ВДНХ, парка "Останкино" и Главного ботанического сада. Прогулка займет не менее трех часов. Карту с отмеченными на ней основными локациями и интересными фактами можно скачать на сайте выставки или взять в инфоцентре", – уточнила заммэра.

Сергунина отметила, что в маршрут включена воздушная экотропа, которая находится в Шереметьевской дубраве, а также каток на площади Промышленности. Кроме того, на ВДНХ для посещения открыты Государственный биологический музей имени К. А. Тимирязева и многие другие объекты, добавила заммэра.

В Главном ботаническом саду, в свою очередь, посетители смогут полюбоваться экзотическими растениями, которые представлены в дендрарии, и Фондовой оранжереей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва подготовила праздничную программу к новогодним каникулам. Так, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы. Зима", который пройдет с 22 декабря по 8 января, гостей ждет больше 400 событий.

Узнать обо всех мероприятиях можно на туристическом сервисе Russpass. Все главные зимние проекты собраны в новом специальном разделе, который постоянно пополняется.



Новый прогулочный маршрут появится в историческом центре столицы