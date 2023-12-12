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12 декабря, 15:56

Мэр Москвы

Собянин объявил о завершении реставрации монумента "Покорителям космоса" на ВДНХ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реставрацию монумента в честь покорителей космоса с памятником К. Э. Циолковскому завершили на ВДНХ. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что это одна из главных достопримечательностей севера столицы, а также объект культурного наследия федерального значения.

Он напомнил, что в СССР решили увековечить свои космические достижения после успешного запуска первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Через год объявили конкурс на лучший обелиск, в котором победил проект "Народ-созидатель" – взмывающая ракета с дымовым шлейфом.

Отмечается, что конструктор-ракетостроитель Сергей Королев сыграл большую роль в создании монумента, добившись поставок дефицитного титана и лично следя за работами. В 1964 году памятник открыли, его вес составил 250 тонн.

Собянин рассказал, что реставрация началась в 2022 году. Особое внимание специалисты уделили надписям на стилобате, горельефам с изображением покорителей космоса, декоративным вентиляционным решеткам.

Ранее мэр сообщил, что на ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия. В порядок были приведены Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос", а также различные павильоны.

До этого началась реставрация ресторана "Золотой колос" на ВДНХ. Реставраторы приведут в порядок балясины ограждений лестничных маршей, расчистят парадные лестницы, восстановят пол, историческую отделку стен, расстекловку окон, декоративное оформление дверей.

Свыше 30 исторических зданий отреставрировали на ВДНХ

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