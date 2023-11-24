Собянин: на ВДНХ отреставрировали более 30 объектов культурного наследия

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин

Более 30 объектов культурного наследия отреставрировали на ВДНХ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В их число вошли павильоны № 1 "Центральный", № 5 "Физика", № 11 "Металлургия", № 30 "Микробиологическая промышленность", № 31 "Геология", № 34 "Космос", № 51 "Мясная промышленность", № 59 "Зерно" и № 66 "Советская культура". Кроме того, в порядок были приведены Главный, Северный и Южный входы, 14 фонтанов Центральной аллеи, фонтаны "Дружба народов", "Каменный цветок" и "Золотой колос".



"Возрождение крупнейшего экспозиционного, музейного и рекреационного комплекса в мире стартовало в 2014 году", – отметил мэр.

За наиболее понравившиеся объекты на ВДНХ москвичи могут проголосовать в "Активном гражданине".



Ранее Собянин рассказал, что в Филях отреставрировали храм Покрова Пресвятой Богородицы. За два года работы специалисты полностью привели в порядок белокаменный декор, обновили кирпичную кладку и ступени, основания столбов и колонн арок, перебрали парадные наружные лестницы. Уточнялось, что храм снова открыт для гостей и жителей Москвы.

В августе этого года завершилась реконструкция Московского дворца пионеров. Там восстановили оригинальное архитектурно-художественное оформление помещений, исторический облик фасадов, привели в порядок цоколи из натурального камня, отремонтировали внешние и внутренние стены, лестничные марши, перекрытия и полы, кровлю и козырьки. Помимо этого, заменили внутренние и наружные двери, окна и витражное остекление.

Москвичам рассказали о реставрации Дома Наркомфина