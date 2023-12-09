Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 декабря, 09:45

Туризм

Москва примет рекордное число туристов в новогодние выходные

Москва примет рекордное число туристов в новогодние выходные

Новости часа: около 70% номеров отелей Подмосковья забронированы на новогодние праздники

Новости часа: московских водителей призвали быть внимательными на дорогах из-за тумана

Новости часа: девелопер вложит более 1 миллиарда рублей в реставрацию особняков в Москве

Экспозиции Музея Победы и Дарвиновского музея стали лауреатами премии "Путеводная звезда"

Новости часа: на столицу надвигаются морозы на 10 градусов ниже нормы

В Москве назвали победителей туристической премии "Путеводная звезда"

Москва примет рекордное число туристов в новогодние выходные

Представители туротрасли сообщили о рекордном числе туристов в Москве на Новый год

Новости часа: каток открыт на главной площади Северного речного вокзала

Москва готовится принять рекордное количество туристов на новогодние праздники. Во многих гостиницах уже раскуплены места, заканчиваются номера в том числе в дорогих отелях.

Отмечается, что в 2023 году с учетом повышенного спроса на путешествие в Москву количество путешественников может достигнуть трех миллионов человек. Есть различные варианты туров, как короткие, так и продолжительные.

Какую программу развлечений предлагают в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоМаксим СеликовАнастасия БородинаКсения Поликарпова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика