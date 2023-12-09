Москва примет рекордное число туристов в новогодние выходные

Москва готовится принять рекордное количество туристов на новогодние праздники. Во многих гостиницах уже раскуплены места, заканчиваются номера в том числе в дорогих отелях.

Отмечается, что в 2023 году с учетом повышенного спроса на путешествие в Москву количество путешественников может достигнуть трех миллионов человек. Есть различные варианты туров, как короткие, так и продолжительные.

Какую программу развлечений предлагают в столице? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.