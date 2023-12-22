Мостуризм подготовил для москвичей с детьми два новогодних маршрута

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мостуризм создал для жителей и гостей столицы с детьми два новых новогодних маршрута в рамках программы "Играй в Москву!". Посетить мероприятие можно до 8 января, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, участники смогут исследовать столицу с помощью миссий-маршрутов, которые были разработаны на основе увлечений детей от семи до 14 лет. За выполнение каждого задания москвичи будут получать специальные стикеры, которые будут вклеиваться в карту, а потом обменять ее на сувенир.

Первый маршрут "На поиски волшебства" будет связан с праздничными ярмарками главных площадей и улиц Москвы, а второй маршрут "Большой турнир воображения" – с Парком Горького и парком искусств "Музеон".

Партнером мероприятия является проект "Активный гражданин", где будут появляться вопросы, за которые также можно получить баллы.

Программа "Играй в Москву!" заняла третье место в категории "Лучший детский маршрут" в рамках Всероссийской туристской премии "Маршрут года". В нее включено более пяти маршрутов, из которых самым популярным стал "Тайна зеленой планеты", организуемый в Александровском саду и парке "Зарядье".

Отметим, что маршруты уже посетили более 200 тысяч москвичей и гостей столицы.

Ранее выставка дизайнерских елей в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" заработала на Кузнецком Мосту в Москве. На площадке гостям представили покрытую инеем ель. Другое дерево украсили фонариками и драконом. Также на фестивале установили две мартовских ели, одна из которых напоминает о пробуждении подснежников.



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