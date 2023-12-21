21 декабря, 14:45Общество
Столичный регион стал самым популярным туристическим направлением россиян на Новый год
Москва стала самым желанным направлением у россиян на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.
Центр изучения общественного мнения подвел итоги уходящего года. Так, 53% россиян заявили о том, что встретят Новый год в хорошем настроении и с чувством оптимизма.
При этом 28% респондентов во время новогодних каникул планируют выехать за пределы своего города. Лидирующее направление – Москва и Московская область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.