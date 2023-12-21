Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 декабря, 14:45

Общество

Столичный регион стал самым популярным туристическим направлением россиян на Новый год

Столичный регион стал самым популярным туристическим направлением россиян на Новый год

Зрители телеканала Москва 24 показали, как украсили елки перед наступлением года Дракона

Месячная норма осадков в Москве перевыполнена более чем на 20%

Мастер-классы по созданию ледяных скульптур пройдут на фестивале в "Музеоне"

Зрители Москвы 24 показали заснеженные новогодние елки в домах

Синоптики рассказали, когда в Москву придет похолодание

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в столице вечером 21 декабря

Москвичи нарядили домашнюю небьющуюся елку к Новому году

Фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи" пройдет в "Музеоне"

Новости часа: 249 домов включили в программу реновации на территории ТиНАО

Москва стала самым желанным направлением у россиян на новогодние праздники. Об этом свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Центр изучения общественного мнения подвел итоги уходящего года. Так, 53% россиян заявили о том, что встретят Новый год в хорошем настроении и с чувством оптимизма.

При этом 28% респондентов во время новогодних каникул планируют выехать за пределы своего города. Лидирующее направление – Москва и Московская область. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществотуризмпраздникивидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика