"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

В Москве в 2023 году впервые откроются три филиала резиденции Деда Мороза в дополнение к основной московской, которая расположена в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Новые усадьбы главного зимнего волшебника появятся в Измайловском парке, в ландшафтном парке "Митино" и в парке Олимпийской деревни. Зимой 2024 года Москва ждет рекордное число туристов – более 2 миллионов.

Чем будет удивлять и восхищать столица ? Какие фестивали и ярмарки уже открылись? Где попробовать зимнее меню и покататься на коньках? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".