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22 декабря, 19:00

Город

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

"Жизнь в большом городе": туристическая Москва

Новости часа: в Москве выделили дополнительные деньги для помощи в реабилитации инвалидов

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В Москве в 2023 году впервые откроются три филиала резиденции Деда Мороза в дополнение к основной московской, которая расположена в музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино". Новые усадьбы главного зимнего волшебника появятся в Измайловском парке, в ландшафтном парке "Митино" и в парке Олимпийской деревни. Зимой 2024 года Москва ждет рекордное число туристов – более 2 миллионов.

Чем будет удивлять и восхищать столица ? Какие фестивали и ярмарки уже открылись? Где попробовать зимнее меню и покататься на коньках? Об этом – в программе "Жизнь в большом городе".

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Программа: Жизнь в большом городе
туризмгородвидеоАлина Гилева
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