В АТОР не ожидают резкой смены формата "все включено"

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Вице-президент Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчан прокомментировал заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что предлагается пересмотреть формат "все включено" в отелях, при котором турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки платить. По словам Мкртчана, резкой смены формата не ожидается, сообщает RT.

Он отметил, что в Турции об этом говорят давно. Владельцы турецких отелей понимают, что обслуживание в стране из-за роста цен становится проблематичным для российских туристов, добавил эксперт.

Он спрогнозировал возможные изменения формата "все включено". Например, если человек пьет только легкие спиртные напитки, то он может взять пакет именно с данным набором алкоголя. То же самое касается и крепких спиртных напитков. По мнению Мкртчана, такое решение обойдется человеку дешевле.

Эксперт уверен, что нововведение появится спустя некоторые время, при этом в предстоящем сезоне для россиян резко ничего не изменится.

Ранее Кавалоглу заявил, что представители турецкой индустрии туризма предложили пересмотреть формат "все включено". Однако сама устоявшаяся система для иностранцев сохранится, сообщает ТАСС.

Отмечается, что новая модель, получившая название "плати столько, сколько используешь", будет ориентирована на безалкогольный вариант "все включено". В Ассоциации турагентств Турции заявили, что безалкогольный формат "все включено" рассчитан в основном на семейный отдых, однако он не является массовым и не станет альтернативой уже устоявшейся системе.

По данным туроператоров, туры в Турцию с безалкогольным "все включено" дешевле обычных на 7–10%. Насколько будет экономнее традиционных пакетов формат "плати столько, сколько используешь", не указано.

До этого сообщалось, что Турция, Египет и Россия стали самыми популярными туристическими направлениями в преддверии Нового года.

Кроме того, Москва возглавила топ-10 городов по количеству покупок авиабилетов на перелеты внутри страны (25,1%). На втором месте расположился Санкт-Петербург (12,4%), на третьем – Сочи (10,5%), на четвертом – Калининград (3,7%) и на пятом – Екатеринбург (3,1%).

Путевки в Турцию подорожали в среднем на 70% по сравнению с прошлым годом