Россияне рассказали, сколько потратят на путешествия в новогодние каникулы

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Более трети россиян планируют путешествовать на новогодних каникулах. Об этом говорится в опросе страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна" (имеется в распоряжении Москвы 24).

По данным аналитиков, в целом 36% жителей страны хотят отправиться в поездку в праздники. При этом 93% из них рассматривают для этого только Россию.

Около трети опрошенных (31%) пока еще не приняли решение по поводу поездок, а 33% уже точно решили, что никуда не поедут и останутся дома (основной причиной 29% респондентов назвали дороговизну путешествий в этот период, еще 18% предпочитают отдыхать в другое время года, а 17% – проводить новогодние праздники дома).

Самыми популярными направлениями для новогодних путешествий стали Москва, Золотое кольцо, Санкт-Петербург, Урал, Северный Кавказ и курорты Краснодарского края. Планирующие отдых за границей в основном поедут в страны СНГ, Таиланд, Китай и Грузию.





из опроса страховой компании "Росгосстрах" и сообщества туроператоров России "Большая Страна" 38% респондентов планируют потратить на поездку в новогодние праздники не более 30 тысяч рублей на человека, 36% – от 30 до 50 тысяч рублей, а 18% – от 50 до 100 тысяч рублей. Еще 8% готовы потратить на путешествие более 100 тысяч рублей.

Более половины россиян (56%) отметили, что предпочитают в новогодних поездках гулять по городу и посещать достопримечательности. Еще 22% планируют активный отдых – снегоходные туры, походы и горнолыжные активности, а 11% любят спокойный отдых на природе.

Уточняется, что большинство респондентов (43%) планируют провести в поездке четыре-пять дней, еще 28% – два-три дня. Каждый пятый (21%) отправится в путешествие на неделю.

Ранее аналитики выяснили, что более 70% россиян загадывают желание в новогоднюю ночь. Большинство (76%) просит крепкое здоровье для себя и близких, а 44% хотят быть счастливыми. Еще 28% опрошенных признались, что загадывают год без катастроф и катаклизмов, а 21% респондентов мечтают найти любовь.

