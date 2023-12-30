Школьники из более чем 20 регионов РФ посетят Москву на новогодних каникулах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва организует новогоднее путешествие для 380 школьников из более чем 20 регионов РФ, включая новые территории, в рамках образовательно-туристического проекта "Город открытий". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Дети побывают на представлении "Новогодняя елка в Кремле", посетят Государственный Дарвиновский музей, центр "Космонавтика и авиация" на ВДНХ, научно-технический центр "Сколково" и другие достопримечательности по приглашению Сергея Собянина.

Отмечается, что гостей города проведут по восьми маршрутам, среди них "Креативные индустрии", "Экология", "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Энергетика" и другие. Ребята смогут увидеть, какие возможности для развития предлагает мегаполис.

На сайте подчеркнули, что в новый год Москва вступит со статусом "Столица детского туризма – 2024".

По информации председателя комитета по туризму Москвы Евгения Козлова, этим летом город посетили миллион подростков и детей, что составляет почти треть детского турпотока в столицу за прошлый год.

"Хорошая школьная поездка объединяет отдых и новый познавательный опыт, а в зимние каникулы мы будем рады добавить в это сочетание еще и новогоднее чудо", – поделился он.

Школьники также посетят современные производства и креативные пространства, спортивные стадионы, технопарки. Они узнают о перспективных отраслях и профессиях будущего. Гостей ждут деловые игры "Скиллгород" и "Конструкторы будущего".

Важно, что проект не только помогает получить детям новые знания, но и укрепляет связи между Москвой и регионами России, добавил руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Между тем Мостуризм создал для жителей и гостей столицы с детьми два новых новогодних маршрута в рамках программы "Играй в Москву!". Посетить мероприятие можно до 8 января.

Также посетители туристических инфоцентров (ТИЦ) Москвы смогут присоединиться к бесплатным экскурсиям и поучаствовать в викторине. Главной площадкой станет центр на Манежной площади.

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