Миллионы гостей и атмосфера чуда: как в Москве прошли новогодние праздники

Более 13 миллионов человек приняли участие в праздничных мероприятиях, организованных в столице во время новогодних каникул. В это время в городе проходили фестивали "Усадьбы Москвы. Зима" и "Путешествие в Рождество", гостей ждали катки, мастер-классы и многие другие развлечения. Рассказываем, как столица отпраздновала Новый год.



Множество гостей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Крепкие морозы, пришедшие в Москву в конце 2023 года, не испугали москвичей и гостей столицы. Несмотря на холода, на протяжении всех праздничных выходных граждане активно посещали городские площадки, где проводились развлекательные мероприятия.





Сергей Собянин мэр Москвы В новогодние каникулы 13,3 миллиона человек участвовали в городских праздничных мероприятиях. Горожане и гости столицы насыщенно провели выходные в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках.

В частности, только на одних городских катках на коньки встали 636,6 тысячи отдыхающих. В Гостином Дворе традиционно проходили новогодние елки мэра Москвы. Более 60 тысяч человек посетили 37 представлений, состоявшихся с 27 декабря по 8 января. Среди гостей в том числе были дети из малообеспеченных и многодетных семей, лауреаты городских олимпиад, отличники, воспитанники детдомов и не только.



"Путешествие в Рождество"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 15 декабря по 8 января в столице прошел юбилейный, десятый фестиваль "Путешествие в Рождество". Его гостям предлагали познакомиться с новогодними традициями и бытом москвичей, а также погрузиться в историю самого города. В общей сложности работали 36 фестивальных площадок, которые посетили 5,7 миллиона человек.

В рамках программы "Путешествия в Рождество" каждый мог найти для себя занятия по душе. За все время для участников фестиваля провели порядка 7 тысяч кулинарных и творческих мастер-классов. Кроме того, показали свыше 2,4 тысячи театральных и музыкальных представлений, среди которых и утренники для детей с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Помимо культурной программы, организовали и гастрономическую. На фестивале приготовили 33 тысячи порций горячих блюд, 60 тысяч порций выпечки и более 17 тысяч порций снеков и закусок.

Ледовые площадки "Путешествия в Рождество" работали бесплатно. Их посетили 225,8 тысячи гостей, также на катках показали свыше 100 шоу. Среди постановок, например, были "Белоснежка", "Щелкунчик" и другие. На юбилейном фестивале состоялась и премьера спектакля "Золотой ключик". Его пришли посмотреть 19 350 зрителей. Кроме того, в этом году на катках организовали тренировки по фигурному катанию.



"Усадьбы Москвы. Зима"

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Не меньшей популярностью в новогодние каникулы пользовались площадки фестиваля впечатлений "Усадьбы Москвы. Зима". С 22 декабря по 8 января их посетили 337 тысяч гостей. Поучаствовать в развлекательной программе можно было на территории 15 усадеб. В их число вошли как особняки в историческом центре города, так и бывшие загородные поместья.

Для гостей провели более 400 спортивных, культурных и развлекательных мероприятий. Одним из запоминающихся событий стали костюмированные балы-маскарады, где посетители могли быть не только зрителями, но и участниками действа.

Помимо того, в усадьбе Влахернское-Кузьминки представили мультимедийное шоу "Волшебный лес". Главными действующими лицами в нем стали символы нового и старого года (Дракон и Кролик). Также на площадках фестиваля работали почтовые станции, которые стилизовали под XIX век. Там можно было подписать новогодние открытки и послать их в любую точку страны. Всего гости отправили 52 тысячи поздравлений.



Городские парки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Массу развлечений для гостей подготовили в столичных парках и на природных территориях. С 30 декабря по 8 января их посетили 4,7 миллиона человек. Традиционно наибольшей популярностью пользовались "Зарядье" и Парк Горького. В тоже время на ВДНХ побывали 2,8 миллиона гостей, а на катке выставки покатались 111 тысяч отдыхающих.

В 21 столичном парке предлагали встретить Новый год. Этой возможностью воспользовались 100 тысяч человек. Для посетителей организовали концертную и анимационную программу с участием популярных артистов и фигуристов.

В зимние выходные на катке в Парке Горького показывали "Рождественские сказки Евгения Плющенко". Профессиональные фигуристы также выступали в парках "Фили", 50-летия Октября и Таганском парке. В "Царицыне" отдыхающим предложили проверить свои силы в уличных играх: лапте, боях с мешками на бревне, эстафете с коромыслом и биатлоне со снежками.

Развлекательная программа также проходила на 12 окружных площадках. В праздничную ночь и с 1 по 3 января для горожан выступали артисты, проводились огненные шоу, дискотеки и представления. В мероприятиях поучаствовали свыше 115 тысяч человек.

