Более 115 тысяч человек посетили новогодние концерты в Москве

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Праздничные концерты в честь Нового года, на которых выступили более 1,6 тысячи артистов, посетили порядка 115 тысяч жителей и гостей столицы. Об этом заявили на сайте мэра и правительства Москвы.

Так, новогодние концерты для слушателей состоялись с 31 декабря 2023 года по 3 января 2024 года на 12 площадках каждого округа Москвы. Руководитель департамента культуры столицы Алексей Фурсин уточнил, что некоторые даже встретили на этих площадках Новый год и смогли посмотреть поздравления Владимира Путина и Сергея Собянина.

На аллее Космонавтов на ВДНХ, в парках "Измайловский", "Ходынское поле", "Митино", музее-заповеднике "Царицыно" и на окружных площадках в Печатниках, Южном Бутово, Солнцево, Ново-Переделкино, Зеленограде, Троицке, а также в поселении Московский проходили дискотеки и огненные шоу, например представление от "Театра циркового танца".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что порядка 13,3 миллиона человек стали участниками городских праздничных мероприятий в новогодние каникулы. Он отметил, что жители и гости Москвы насыщенно провели выходные в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках.



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