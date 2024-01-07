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07 января, 09:15

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На ВДНХ подвели итоги реставрации, проведенной в 2023 году

На ВДНХ подвели итоги реставрации, проведенной в 2023 году

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На ВДНХ в течение 2023 года шли масштабные работы по реставрации павильонов и благоустройству территории. Там восстановили фасад павильона № 15, который был скрыт за фальшпанелями.

Также в 2023 году завершилась реставрация павильона № 1 и № 51 "Мясная промышленность". Мастера отреставрировали фасад и массивные двери. Свои места на постаментах рядом с павильоном вновь заняли трехметровые быки, которых восстановили по архивным фотографиям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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