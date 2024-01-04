Более 120 мероприятий проведено за 2 месяца на выставке "Россия" в пространстве Москвы

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

За два месяца работы выставки "Россия" на ВДНХ в пространстве Москвы было проведено около 120 выступлений экспертов и знаменитостей, а также мастер-классы, викторины и танцевальные представления.

Уточняется, что самым популярным форматом среди гостей выставки стали выступления знаменитостей. Например, в конце декабря жители и гости столицы могли узнать об интересных историях из жизни хореографа Егора Дружинина и олимпийской чемпионкой в фигурном катании Аделины Сотниковой, а также многих других известных личностей.

При этом самыми востребованными зонами стали Russpass и XR. Так, в зоне цифрового туристического сервиса Russpass посетители выставки смогли распечатать более 2 тысяч открыток с личным маршрутом прогулки по Москве.

В зоне XR, где создаются ролики с эффектом дополненной реальности, жители и гости столицы за два месяца сняли примерно 3,5 тысячи видео с вершин Останкинской башни, Дома культуры и других мест.

Отметим, что в праздники для посетителей подготовили тематическую программу по направлению "Новый год в Москве", в рамках которой проведут мастер-классы и встречи с экспертами.

Ранее стало известно, что более 120 тысяч человек встретили Новый год на Международной выставке-форуме "Россия". Для посетителей выставки "Россия" в новогоднюю ночь куранты били 11 раз – по количеству часовых поясов нашей страны.



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