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05 января, 09:15

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Москвичей пригласили посмотреть на ледяные скульптуры на двух столичных площадках

Москвичей пригласили посмотреть на ледяные скульптуры на двух столичных площадках

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Сразу две столичные площадки приглашают москвичей посмотреть на ледяные скульптуры. Так, в парке "Музеон" проходит фестиваль "Ледовая Москва. В кругу семьи". Его гости увидят самые узнаваемые места столицы, созданные изо льда. Посетителей будут ждать до 28 января.

Экспозиция ледяных скульптур развернулась и рядом с главным входом ВДНХ. Ее основная тема – знаковые события современной истории России и достижения в различных сферах. Гости площадки смогут попробовать вырезать ледяную фигуру самостоятельно. Выставка продлится до 24 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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