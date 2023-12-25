На щепки и корм: как утилизировать новогоднюю елку в Москве

Каждый, кто решает поставить дома живую новогоднюю ель, после праздников сталкивается с вопросом утилизации. Москва 24 расскажет о самых простых и полезных вариантах.
Акция "Елочный круговорот"
Традиционная посленовогодняя акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 25 февраля 2024 года. Пункты приема деревьев откроются в каждом округе столицы, всего их будет 600. Москвичи сами выбирали удобные адреса на портале "Активный гражданин".
"Все собранные ели будут переработаны в древесную щепу, которая будет использована для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп", – говорится в сообщении департамента природопользования и охраны окружающей среды.
С 2016 года москвичи сдали уже более 220 тысяч хвойных деревьев. Организаторы акции просят приносить их без мишуры и других украшений. Принимают их совершенно бесплатно, найти ближайший к дому пункт можно на сайте акции.
Если ель небольшого размера, ее можно вынести из квартиры в полиэтиленовом мешке. Когда дерево крупное, нужно обрезать ветви секатором как можно ближе к стволу (стоит заранее надеть перчатки, чтобы не расцарапать руки). Затем ветви следует упаковать в пакеты, а чтобы убрать хвою с ковра, можно обернуть ладонь двусторонним скотчем.
Угощение для животных
Традиционную новогоднюю акцию по сбору елок, сосен и пихт проведет и Московский зоопарк – с 28 декабря по 10 января. Правда, принять в ней участие смогут только компании, деревья от горожан принимать не будут. Это связано с тем, что украшенные дома елки могут быть опасны для животных, объяснила гендиректор зоосада Светлана Акулова.
В хвое много витамина C, каротина и полезных аминокислот, так что сосны и ели станут вкусным и полезным дополнением к рациону для многих животных – винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов и альпак.
Кто-то, например панды и крупные кошки, будет играть с пушистыми ветками. А некоторые обитатели зоопарка – восточноевропейские рыси, пумы, тигры, дальневосточный леопард, камышовый кот и многие другие – любят использовать стволы деревьев как когтеточки.
Московский зоопарк принимает от компаний нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года. Получить подробную информацию можно по телефону +7 (916)-123-13-70.
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