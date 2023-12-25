На щепки и корм: как утилизировать новогоднюю елку в Москве

Каждый, кто решает поставить дома живую новогоднюю ель, после праздников сталкивается с вопросом утилизации. Москва 24 расскажет о самых простых и полезных вариантах.

Акция "Елочный круговорот"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционная посленовогодняя акция "Елочный круговорот" пройдет с 2 января по 25 февраля 2024 года. Пункты приема деревьев откроются в каждом округе столицы, всего их будет 600. Москвичи сами выбирали удобные адреса на портале "Активный гражданин".

"Все собранные ели будут переработаны в древесную щепу, которая будет использована для удобрения почв, подсыпки в вольерных комплексах, обустройства экологических троп", – говорится в сообщении департамента природопользования и охраны окружающей среды.





Юлия Урожаева руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Акция "Елочный круговорот" призывает горожан грамотно утилизировать новогодние деревья, тем самым повышая уровень экологической культуры. Наша цель – формирование правильных привычек к раздельному сбору отходов и забота об экологии.

С 2016 года москвичи сдали уже более 220 тысяч хвойных деревьев. Организаторы акции просят приносить их без мишуры и других украшений. Принимают их совершенно бесплатно, найти ближайший к дому пункт можно на сайте акции.

Чтобы снять игрушки и лишний раз не рассыпать по полу иголки, стоит заранее расстелить под деревом несколько газетных разворотов или кусок ткани. Если ель небольшого размера, ее можно вынести из квартиры в полиэтиленовом мешке. Когда дерево крупное, нужно обрезать ветви секатором как можно ближе к стволу (стоит заранее надеть перчатки, чтобы не расцарапать руки). Затем ветви следует упаковать в пакеты, а чтобы убрать хвою с ковра, можно обернуть ладонь двусторонним скотчем.

Угощение для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Традиционную новогоднюю акцию по сбору елок, сосен и пихт проведет и Московский зоопарк – с 28 декабря по 10 января. Правда, принять в ней участие смогут только компании, деревья от горожан принимать не будут. Это связано с тем, что украшенные дома елки могут быть опасны для животных, объяснила гендиректор зоосада Светлана Акулова.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка На их ветках нередко остаются фрагменты пластиковых или стеклянных украшений, мишуры, гирлянд, искусственного снега. Кроме того, деревья, которые долго простояли в помещении, теряют свой аромат и становятся не очень интересными для животных.

В хвое много витамина C, каротина и полезных аминокислот, так что сосны и ели станут вкусным и полезным дополнением к рациону для многих животных – винторогих козлов, голубых баранов, азиатских слонов и альпак.

Кто-то, например панды и крупные кошки, будет играть с пушистыми ветками. А некоторые обитатели зоопарка – восточноевропейские рыси, пумы, тигры, дальневосточный леопард, камышовый кот и многие другие – любят использовать стволы деревьев как когтеточки.

Московский зоопарк принимает от компаний нераспроданные новогодние деревья еще с 2012 года. Получить подробную информацию можно по телефону +7 (916)-123-13-70.