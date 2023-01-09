Как утилизировать новогоднюю елку с пользой для окружающей среды

Живые новогодние елки начинают потихоньку осыпаться и вместо эстетического удовольствия уже приносят хозяевам одни хлопоты. Рассказываем, как правильно утилизировать ель и можно ли подарить ей вторую жизнь.

Правила уборки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При правильном уходе ель не осыпается в течение двух недель, но так как ее наряжают задолго до Нового года, к концу каникул хвоя часто уже валяется на полу. Чтобы снять игрушки и лишний раз не намусорить, стоит заранее расстелить под деревом несколько газетных разворотов или кусок ткани.

Если ель небольшого размера, ее можно вынести из квартиры в полиэтиленовом мешке. Когда дерево крупное, нужно обрезать ветви секатором как можно ближе к стволу. Не забудьте надеть перчатки, чтобы не расцарапать руки. Затем ветви следует упаковать в пакеты, а чтобы убрать хвою с ковра, можно обернуть ладонь двусторонним скотчем.

Куда выбрасывать елку?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Лучший вариант утилизации – сдать елку в пункт приема хвойных деревьев "Елочный круговорот". Такие точки открыты в каждом округе столицы, полный список можно найти здесь.

Деревья отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Затем ее используют при обустройстве экологических троп. Кроме того, щепой украшают клумбы и делают из нее подстилку для животных в вольерах. Перед тем как сдать дерево, с него нужно снять все украшения.

Кроме того, елку можно выбросить в контейнер для крупногабаритных отходов.

Польза в быту

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

После Нового года елка может пригодиться и на дачном участке: хвою закапывают в грядки как удобрение, а ствол дерева идет на дрова. Кроме того, из веток вполне получится натуральный веник для бани. Правда, подойдут только те части, где хвоя еще не начала осыпаться. Если же заморозить ветки, можно продлить срок их хранения на несколько месяцев.

Для ручки следует очистить концы от всего лишнего примерно на 12 сантиметров. Дальше надо сформировать веник, укладывая сперва длинные ветки, а затем короткие. В завершение нужно стянуть их толстой нитью.

Также хвоя богата витаминами, которые благоприятно влияют на состояние кожи и волос. Чтобы использовать ее полезные свойства, нужно залить 500 граммов измельченных еловых иголок кипятком и оставить на 30 минут. Этот настой можно подливать в теплую ванну.

Также хвою насыпают в саше – тканевые мешочки с душистым наполнителем, с помощью которых борются с неприятными запахами. Туда же рекомендуется добавить корки мандаринов, лаванду и корицу. Останется только разложить саше в шкафах с одеждой или между стопками постельного белья. Время от времени стоит разминать подушечки – тогда аромат не будет застаиваться внутри.