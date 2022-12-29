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Врачи рассказали о влиянии живой ели на здоровье и психику человека, сообщает "Вечерняя Москва".

Терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Парамонов и психиатр, психотерапевт Алексей Вилков поделились мнением об установки дома елки на Новый год.

По мнению Парамонова, натуральные ели не представляют почти никакой опасности для человека.

"Они могут быть опасны только в исключительных случаях. Например, если у человека аллергия", – рассказал терапевт.

Врач добавил, что аллергия возникает обычно на цветение ели, которое происходит летом, поэтому появление аллергической реакции маловероятно. Однако Парамонов отметил, что еловые ветки могут представлять опасность, так как они провоцируют появление столбняка.

"При транспортировке дерева из леса возможно заражение инфекцией. Если грязь со ствола попала в рану, необходимо показаться врачу и сделать прививку против столбняка", – пояснил Парамонов.

Медик также рассказал, что ель обладает эфирными маслами, которые не наносят вреда. Специалист подчеркнул, что раньше людей отправляли в санаторий с еловыми лесами, чтобы вылечить от туберкулеза. Парамонов рассказал, что эфирные масла ели профилактируют постковидное состояние. Кроме этого, запах ели у большинства людей ассоциируется с детством, Новым годом и хорошим настроением, что оказывает положительный психологический эффект.

Врач-психиатр Алексей Вилков заявил, что различие между живой и искусственной елями с психологической точки зрения ощутима. Человек более позитивно реагирует на живую ель, так как это продукт природы, заметил специалист. Он также отметил, что эфирные масла помогают человеку успокоиться и прийти в себя.

"Воздействие этих масел дома может снимать стресс, усталость, раздражительность после тяжелого дня. И нахождение вблизи живой елки так же благотворно влияет на человека, как и прогулки по лесу", – отметил врач.

По словам психиатра, у каждого человека есть свой взгляд на определенные вещи. Некоторые люди не могут позволить срубить живое дерево, поэтому выбирают на Новый год искусственное. А тем, кто выбирают исключительно живую, оно дарит положительные эмоции за счет елового запаха.

"Если у человека с детства стояла дома только живая елка, это сохраняется в памяти как важный элемент праздника, и человеку во взрослой жизни трудно принимать другой вариант новогоднего атрибута. Если же дома он видел всегда только искусственную елку, это становится обыденностью для него и он не испытывает потребности в живой ели", – рассказал Вилков.

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По мнению экспертов, живую ель лучше всего приобретать в двадцатых числах декабря, так как купленная раньше осыплется задолго до окончания новогодних праздников. Покупателям стоит обратить внимание на ствол дерева. Он должен быть ровным, достаточно толстым и без трещин.

При выборе искусственной ели покупателям надо обратить внимание на ветки, хвою, отсутствие химического запаха, наличие сертификата, инструкции, информации о пожарной безопасности, дате изготовления.

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