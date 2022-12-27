Акция "Елочный круговорот" пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симоно

Акция "Елочный круговорот" по сбору и переработке хвойных деревьев пройдет в Москве с 2 января по 26 февраля 2023 года. Об этом заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он напомнил, что в городе акцию будут проводить в восьмой раз. По его словам, с каждым разом популярность "Елочного круговорота" только растет.

"Главная задача – помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. Кроме того, мероприятие призвано привлечь внимание к программе раздельного сбора мусора, которая успешно реализуется в столице с 2020 года", – сказал Бирюков.

Он добавил, что москвичи выбрали удобные пункты приема деревьев и предложили свои варианты на портале "Активный гражданин". В результате в Москве будут доступны 600 пунктов во всех административных округах.

Бирюков отметил, что в прошлом году горожане сдали на утилизацию примерно 49 тысяч елок.

Он рассказал, что все деревья принимают бесплатно. При этом на них не должно быть украшений. Из собранных елей, сосен и пихт делают щепу на пунктах переработки. В последующем эту щепу используют в качестве подсыпки в вольерных комплексах и для обустройства экологических троп.

Ранее о запуске акции по сбору праздничных деревьев объявил Московский зоопарк. Там объяснили, что хвойные деревья станут новой игрушкой или полезным лакомством для животных. При этом передать ели могут лишь компании. От частных лиц деревья не принимают, так как они могут быть опасны из-за оставшихся украшений.



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