Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московский зоопарк запускает новогоднюю акцию по сбору праздничных деревьев – елок, сосен и пихт. Об этом сообщили в своем телеграм-канале.

"Хвойные деревья украсят вольеры наших обитателей, станут для них новой игрушкой или полезным лакомством", – отметили в сообщении.

В Московском зоопарке рассказали, панды Жуи и Диндин, крупные кошки и маленькие обитатели фауны любят играть с хвойными деревьями. Кроме этого, едят еловые ветки винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, альпака и другие животные. Для этих представителей ель становится пищевым обогащением, так как хвоя насыщена витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Рыси, пума, тигр, дальневосточный леопард и более мелкие кошки – камышовый кот, степной кот и дальневосточная лесная кошка используют стволы деревьев как когтеточки, добавили в зоопарке.

Передать праздничные деревья могут только компании. От частных лиц они не принимаются, так как такие деревья могут быть опасны из-за оставшихся украшений. Кроме этого, такие деревья обычно долго стоят в помещении и теряют свой аромат.

Зоопарк принимает нераспроданные деревья в период новогодних праздников еще с 2012 года. Прием деревьев осуществляется до 10 января. Необходимую информацию можно узнать по телефону +7 (916) 123–13–70 (Сергей).

Ранее в Московском зоопарке планировалось разместить дополнительные посты охраны перед новогодними праздниками. Гендиректор зоосада Светлана Акулова сообщала, что администрация зоопарка старается обеспечить пребывание посетителей в зоосаде максимально комфортным и безопасным.

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