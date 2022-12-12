Московский зоопарк планирует усилить охрану перед новогодними праздниками

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Московский зоопарк планирует разместить дополнительные посты охраны перед новогодними праздниками. Об этом сообщила гендиректор зоосада в своем телеграм-канале.

"В преддверии новогодних праздников обсудили усиление охраны на территории Московского зоопарка, а именно размещение дополнительных постов охраны, привлечение сотрудников полиции и Росгвардии", – написала Акулова.

Она подчеркнула, что администрация зоопарка старается обеспечить пребывание посетителей в зоосаде максимально комфортным и безопасным.

Московский зоопарк 1 ноября перешел на зимний режим работы. Так, посетить зоосад можно ежедневно с 09:00 до 17:00. Вход будет открыт с 09:00 до 16:00. Причиной изменения режима работы является сокращение светового дня.



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