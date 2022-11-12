Спасенного после травмы тюлененка доставили из Приморья в Московский зоопарк

Фото: largahelp.com

Тюлененка по кличке Таня Светлая, которого весной спасли в Приморье после полученной в природе травмы, доставили в Московский зоопарк. Об этом сообщила директор приморского центра для морских млекопитающих "Тюлень" Лора Белоиван.

Детеныш тюленя был найден с рыболовными крюками в морде и мешком в апреле этого года в бухте Светлая. Центр "Тюлень" принял его на реабилитацию, но выпуск в природу оказался невозможен из-за травмы, которая, вероятно, была получена еще на лежбище.

Белоиван отметила, что руководство Московского зоопарка предложило приморскому центру принять тюленя. В ночь на субботу Таню Светлую доставили в столицу, какое-то время она проведет на карантине.

"Несмотря на отсутствие зрения и части вибрисс (осязательные волоски на морде. – Прим. ред.), тюлененок очень активен, она уже осваивает новый вольер", – приводит слова Белоиван ТАСС.

Директор приморского центра для морских млекопитающих назвала положительной практику, сложившуюся в Московском зоопарке, когда учреждение почти не берет животных из природной среды, а старается работать с теми, кто не может самостоятельно выжить в естественных условиях.

Белоиван отметила, что для ластоногих в Московском зоопарке созданы отличные и безопасные условия. По ее словам, приморский центр работает не круглогодично, поэтому не решился оставить тюлененка у себя до весны, поскольку животное могло не выжить.

Ранее сообщалось, что весной 2023 года в Московский зоопарк привезут пару снежных барсов. Под проживание хищников переоборудуют один из вольеров на старой территории питомника.

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