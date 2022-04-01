В Приморье спасли тюлененка с рыболовными крюками в морде

Фото: largahelp.com
На острове Русском во Владивостоке обнаружили тюлененка с рыболовными крюками в морде и мешком, передает РИА Новости.
Теперь его выхаживают специалисты реабилитационного центра для морских млекопитающих "Тюлень". Как рассказала глава центра Лора Белоиван, слова которой приводит агентство, крючки с тюлененка снялись легко, однако в щеке у животного начался абсцесс, который должен быстро пройти.
По мнению специалистов, с крючками и мешком тюлень плавал неделю. Вероятнее всего, он мог погибнуть, поскольку с таким грузом было невозможно нормально передвигаться и питаться. По предварительным данным, тюлененок потерял 7 килограммов веса.
Млекопитающее обнаружили две женщины. После чего они сообщили о тюлененке в реабилитационный центр.
Ранее в Ленинградской области спасли детеныша ладожской нерпы. Его обнаружили местные жители и помогли передать специалистам. Несколько дней подряд нерпенка видели у Дубровской ТЭЦ, позднее прохожий заметил животное на берегу.
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