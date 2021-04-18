Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

18 апреля, 23:17

Детеныша тюленя спасли на берегу Финского залива

животные общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы. Уточняется, что его передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

"Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северо-Курильске рыбацкий причал облюбовал огромный сивуч. Морской зверь просто обожал греться на солнце, лежа на рыбацких снастях. При этом рыбаки нежданного гостя не прогоняли. Ушастый тюлень весит более полутонны.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать