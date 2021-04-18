Детеныша тюленя спасли на берегу Финского залива

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Михаил Сипко

В городе Сосновый Бор Ленинградской области спасли детеныша серого тюленя, сообщает Фонд друзей балтийской нерпы. Уточняется, что его передали на лечение в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих.

"Тюленьку эту замечали несколько дней назад на берегу, но она уплыла. Теперь же она окончательно ослабела и дала прохожим взять себя на руки. Истощенной доходяге с многочисленными гнойными ранками от поклевов сильно повезло, что ее заметили и подобрали", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Северо-Курильске рыбацкий причал облюбовал огромный сивуч. Морской зверь просто обожал греться на солнце, лежа на рыбацких снастях. При этом рыбаки нежданного гостя не прогоняли. Ушастый тюлень весит более полутонны.