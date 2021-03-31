В Московском зоопарке во время зимней спячки умерла гималайская медведица

Фото: vk.com/moscow_zoo

Во время зимней спячки в Московском зоопарке умерла гималайская медведица Будур. Об этом сообщается на странице зоосада в социальной сети Instagram.

Уточняется, что в настоящее время от спячки отходят медведица Роза и гималайский медведь Алладин.

"К сожалению, эта весна омрачена очень тяжелым событием. Во время спячки умерла гималайская медведица Будур. Зимой мы всегда очень переживаем за пожилых медведей. В природе именно в этот период уходят старые и больные животные", – отметили в зоопарке.

Известно, что Роза и Алладин будут на свежем воздухе лишь малую часть дня, ведь животные еще достаточно сонные. В Московском зоопарке рассказали, что готовить к спячке зверей начали ранней осенью. Так, они хорошо питались, чтобы накопить жировые запасы.

Ранее сообщалось, что сурки проснулись в Московском зоопарке. Они первыми вышли из спячки. В 2021 году все животные спали дольше, чем обычно, из-за холодной и снежной зимы.

Так, в экспозиции Московского зоопарка представлены трое сурков, среди которых самки Сара и Нагайна, а также самец Арчи. Их вольер находится на старой территории зоосада рядом с серыми балтийскими тюленями и венценосными журавлями.