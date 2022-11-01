Директор Московского зоопарка рассказала, готов ли спасенный медведь Диксон к холодам

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала ролик, на котором медведь Диксон отряхивается и скидывает с себя основную часть воды, вылезая из бассейна. Акулова рассказала, что сушится медведь о гальку, а хорошая жировая прослойка защищает его от переохлаждения.

Помогает не замерзнуть медведю его подшерсток, который появился в преддверии холодов. А если же Диксону будет некомфортно в бассейне, то он в любой момент может вернуться в свое внутреннее помещение, подчеркнула директор Московского зоопарка.

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