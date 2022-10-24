В Московском зоопарке родился мандрил

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редких мандрилов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что эти крупные обезьяны родом из Центральной Африки занесены в Международную Красную книгу в категории "уязвимые".

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова добавила, что полюбоваться детенышем можно в павильоне "Дом приматов".

В материале поясняется, что большую часть времени новорожденный проводит на спине матери. По предварительным оценкам специалистов, детеныш абсолютно здоров.

Ранее два птенца редчайшего кафрского ворона появились на свет в Московском зоопарке. Птенцы родились еще в апреле, но одному из них потребовалось выхаживание. Ворон родился с искривленным клювом, а потому не мог выбраться из яйца, впоследствии ему потребовалось искусственное выкармливание.



Детский зоопарк в Москве будет закрыт с 24 по 26 октября

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