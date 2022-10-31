11:57Общество
Автомобилистов в Москве попросили не выезжать на дорогу на летней резине
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Автомобилистов в Москве попросили не выезжать на дорогу, если они не успели поменять резину. Об этом городской Дептранс сообщил в своем телеграм-канале.
"По прогнозам синоптиков, сегодня ожидается сильный ветер и гололедица – не выезжайте на летней резине. Летняя резина при понижении температуры твердеет и перестает обеспечивать хорошую сцепку с дорогой", – говорится в публикации ведомства.
Дептранс рекомендовал москвичам воздержаться от поездок или воспользоваться городским транспортом.
Автомобилисты должны быть внимательными на эстакадах и в тоннелях, напомнили в департаменте. Водителей попросили соблюдать дистанцию во время движения и не превышать установленную скорость.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в центральной части России ливни сменятся очаговыми зарядами снега. По его словам, это произойдет из-за арктического вторжения. Синоптик отметил, что высота снежного покрова составит от 0,1 до 1–3 сантиметров.
Эксперт предупредил о возможной гололедице на дорогах по ночам и утрам. Тишковец посоветовал автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать ДТП.
Прирост выпавшего за ночь снега в Москве в среднем составил один сантиметр. В местах образования снежного покрова ведутся работы по уборке пешеходных зон, подходов к остановкам общественного транспорта и объектам социальной сферы.
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